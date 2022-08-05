Германия нарастила запасы газа в хранилищах до 70 процентов

Уровень заполненности газовых хранилищ в Германии вырос до отметки выше 70 процентов, свидетельствуют данные Федерального сетевого агентства ФРГ.

Поставки газа в ФРГ в настоящее время стабильны, уточняется в сообщении. Однако регулятор указывает, что прокачка по «Северному потоку» остается на уровне в 20 процентов от максимальной мощности.

При сохранении такого уровня Германия сможет сформировать запасы в 95 процентов заполненности хранилищ только с введением дополнительных мер, подчеркивается в сообщении агентства. «Ситуация напряженная, нельзя исключать ухудшения», — отметили в агентстве, добавив, что меньшие объемы газа поступают и в несколько других европейских стран.

Поставки по «Северному потоку» «Газпром» в несколько этапов снижал с середины июня, ссылаясь на проблемы с оборудованием, которое изначально застряло на ремонте в Канаде.

После того как турбина была отправлена, российский поставщик стал ссылаться на проблемы с документами и риски санкций. Еврокомиссия заявляет, что санкционные ограничения для доставки отремонтированной турбины Siemens в Россию отсутствуют.