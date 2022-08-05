«Додо Пицца» продала бизнес в Великобритании топ-менеджеру из-за финансовых проблем

Российская сеть быстрого питания «Додо Пицца» продала подразделение в Великобритании топ-менеджеру компании Дэвиду Кристоферу Суини. Об этом стало известно Forbes.

Покупатель бизнеса — директор Dodo International Group Limited с момента ее создания в 2019 году. Суини занимался развитием бизнеса «Додо Пиццы» в Великобритании. Изменения в структуре компании следуют из британского реестра юридических лиц и их бенефициаров. Согласно данным, в июне 2022 года контрольный пакет акций в Dodo Pizza UK продал ее основатель Федор Овчинников. В пресс-службе компании подтвердили реорганизацию международного бизнеса «Додо Пиццы», однако других комментариев не дали.

Причиной преобразований внутри компании стали финансовые проблемы из-за введенных санкций на фоне военной операции России на Украине, сообщил источник Forbes, близкий к «Додо Пицце». Развивать бизнес в текущей ситуации стало невозможным, поскольку приток средств из России сейчас затруднен.

Источник отмечает, что Суини — временный владелец. Он был назначен покупателем международного бизнеса Овчинникова, поскольку продать компанию, которой владеет гражданин Великобритании, в нынешних условиях проще. Оценивать стоимость бизнеса будут с учетом выручки компании, источник утверждает, что цена будет невысокой.

Практически сразу после начала военных действий на Украине бывший владелец Dodo Pizza UK заявил в своем Telegram-канале о закрытии корпоративного бизнеса в Великобритании. Он рассказал, что с конца 2017 года компания инвестировала в британское подразделение около 3 миллионов фунтов стерлингов, часть из которых пошла на строительство завода для производства римского теста. Однако предприятие не было достроено.