Сбер запустил сервис альтернативных сделок с жильем под ключ

Сбер запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок на Домклик

Сбер запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок на Домклик. Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильём (как с ипотекой, так и без нее) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги, а сразу же использует их для покупки другого объекта. Сделка считается альтернативной, если хотя бы один ее участник собирается продать недвижимость и одновременно купить другую.

В альтернативной сделке очень важно обеспечить прозрачность расчетов, поэтому составной частью сервиса является сервис безопасных расчетов Домклик, который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцам только после того, как покупатели получат права на жилье.

По закону альтернативную сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от Домклик сократит срок регистрации жилья в Росреестре и позволит сделать это без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс регистрации можно отслеживать в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически приходят всем участникам сделки по электронной почте.

Для успешного проведения альтернативной ипотечной сделки в Сбере участникам достаточно выбрать сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации и сообщить менеджеру о том, что сделка будет альтернативной. Если клиент покупает недвижимость за свои средства, записаться на сделку можно на сайте сервиса Домклик в разделе «Сделка за свои средства».

