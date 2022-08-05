ФСБ показала задержание планировавшего теракт сторонника «Правого сектора» в КЧР

ФСБ показала задержание сторонника «Правого сектора», планировавшего теракт в Черкесске

ФСБ показала видео задержания мужчины, который планировал совершить теракт в Черкесске; фигурант является сторонником «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Соответствующие кадры распространило агентство РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

На опубликованных кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, заковывают его в наручники и кладут на землю, обыскивают. Позже с задержанным проводят беседу — он сознается, что планировал теракты в прокуратуре и военкомате. Со слов мужчины, теракты — это необходимое условие для его вступления в «Правый сектор». На фоне сидящего на стуле преступника видно пластиковую бутыль в сумке — составные части самодельного взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что задержанный мужчина после совершения терактов планировал уехать из России на Украину. Было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и участии в экстремистской организации.

