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ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» за подготовку теракта

ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина собирался взорвать прокуратуру и военкомат, затем он планировал уехать из России на Украину. Силовики изъяли у него две самодельные бомбы мощностью по три килограмма тротила.

Ранее стало известно, что в Норильске арестовали сторонника украинских националистов за призывы к теракту в День Победы.

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Екатерина Власова
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