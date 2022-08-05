ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина собирался взорвать прокуратуру и военкомат, затем он планировал уехать из России на Украину. Силовики изъяли у него две самодельные бомбы мощностью по три килограмма тротила.

Ранее стало известно, что в Норильске арестовали сторонника украинских националистов за призывы к теракту в День Победы.