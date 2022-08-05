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Минобороны заявило об уничтожении гаубиц M777 ВСУ и более тысячи снарядов к ним

Минобороны заявило об уничтожении двух гаубиц M777 ВСУ и 1,5 тысячи снарядов к ним
СюжетБрифинги Минобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по 44-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили две гаубицы M777 и до полутора тысяч снарядов к ним. Об этом на ежедневном брифинге Минобороны заявил журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что артиллерийская бригада дислоцировалась в районе села Новоивановка в Запорожской области Украины. Также, по словам представителя Минобороны, ударом были уничтожены до 150 солдат ВСУ.

Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

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31 июля Минобороны сообщало, что в районе Новопавловки на территории Донецкой народной республики уничтожена американская гаубица M777. Также уничтожена установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Николаевки.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Валерий Розенберг
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