Минобороны отчиталось об уничтожении американской гаубицы M777

Минобороны России отчиталось об уничтожении американской гаубицы M777 и РСЗО «Ураган»

В районе Новопавловки на территории Донецкой народной республике уничтожены американская гаубица M777. Также уничтожена установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Николаевки. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве также отчитались о подавлении девяти взводов РСЗО «Град», четырех артиллерийских взводов орудий «Гиацинт-Б» и пяти артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой народной республики (ДНР).

28 июля российское Минобороны сообщило о поражении украинских батарей РСЗО «Ураган» и «Град» в районе Северска ДНР. По данным ведомства, также была поражена артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б».