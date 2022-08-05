Проект «Партитура памяти» стартовал при поддержке «Роснефти»

В Санкт-Петербургской филармонии стартовал историко-музыкальный проект «Партитура памяти»

В блокадном Ленинграде 80 лет назад произошло событие, яркой страницей вошедшее в мировую историю не только как уникальное явление в культуре, но и как «первые залпы по Берлину». 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, состоялась ее ленинградская премьера, после которой симфонию начали называть «ленинградской». А затем было большое «путешествие» этого музыкального произведения по РСФСР и другим союзным республикам, а также по столицам стран-союзниц СССР.

Историко-музыкальный проект Санкт-Петербургской филармонии «Партитура памяти», по замыслу организаторов, призван способствовать сохранению исторической памяти об одном из знаковых гуманитарных событий Второй мировой войны, укрепить межрегиональные связи музыкального, исторического и музейного сообщества посредством кросс-отраслевого сотрудничества. Он состоит из трех частей, первая из них — научная конференция, посвященная «Ленинградской» симфонии, в которой примут участие музыковеды, историки-исследователи Великой Отечественной войны, архивисты и музейщики.

Филармония при спонсорской поддержке компании «Роснефть» регулярно организует современные и масштабные проекты, украшающие культурную жизнь Петербурга и всей России. «Роснефть» активно поддерживает концертную деятельность Петербургской академической филармонии c 2015 года. Сотрудничество будет продолжено и в этом сезоне.

Основные темы для обсуждения — исполнение Седьмой симфонии во время войны и его значение, мемориализация памяти об этом событии, неизвестные документы о подготовке исполнений и премьерах произведения в Россия и за границей. Вторая составляющая проекта — мемориальная выставка с уникальными экспонатами, многие из которых не демонстрировались никогда, которая откроется в фойе Большого зала 9 августа. Посетители смогут увидеть географию премьер 1942 года на карте с отмеченными городами, где симфония исполнялась 80 лет назад. Одна из реликвий выставки — партитура Седьмой симфонии, начатая Дмитрием Шостаковичем в Ленинграде и завершенная в декабре 1941 года в Куйбышеве.

А ключевым событием проекта станет концерт в этот же день Академического симфонического оркестра филармонии, бывшего Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, в Большом зале филармонии. Исполнение Седьмой симфонии Шостаковича будет транслироваться не только на площади искусств в Санкт-Петербурге, но и во многих городах России.

На пресс-конференции, посвященной старту проекта, директор Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича Илья Черкасов подчеркнул, что «этот проект крайне важен для нас, для филармонии, для всех сотрудников, для этого места». А заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича Евгений Петровский рассказал, что подготовка к этому проекту, который «естественным образом вписан в традицию филармонии сохранения памяти об этой премьере», началась еще в начале этого года. Он подчеркнул, что этот проект во многом уникален. Кроме того, что исполнение Седьмой симфонии второй раз в истории состоится 9 августа, уникальность этого проекта в триединстве, считает Евгений Петровский. «9 августа филармония превратится ещё и в научное пространство, и, что не менее важно, станет подлинным музейным пространством, потому что впервые в филармонии будет проходить выставка со всеми атрибутами музейного пространства», — отметил он.

Дирижировать Академическим симфонический оркестр филармонии в этот памятный день будет заместитель художественного руководителя филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народный артист России Николай Алексеев. Он рассказал, что «от общения с подлинной партитурой симфонии» испытал такие же ощущения, как от военных медалей отца.

По словам автора и куратора проекта, доктора исторических наук Юлии Кантор, в процессе работы над проектом была организована обратная связь не только с Петербургом, но и со всеми теми регионами, где прошли 80 лет назад «путешествия» седьмой симфонии по нашей стране и по миру. «Всё время возникают новые сюжеты и новые грани. Такое бывает очень редко, значит, мы на верном пути, когда сходятся рациональное и образное», — рассказала она. Юлия Кантор считает, что одной из главных задач проекта было «разбудить зёрна спящей памяти», и «эти зерна проросли».

В 1985 году на стене Ленинградской филармонии была установлена мемориальная доска с текстом: «Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижёра К. И. Элиасберга исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шостаковича»

