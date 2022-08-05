Врач назвал полезные свойства пива

Врач Соломатина рассказала о пользе пива в небольших количествах

Употребление пива в адекватном количестве может благоприятно сказаться на организме. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она также перечислила полезные и вредные свойства этого напитка.

Польза

Стаканчик пива не окажет на организм какого-то пагубного влияния, считает врач, так как в нем содержатся минералы и витамины группы B. «Витамины группы B, во-первых, очень хорошо улучшают метаболические процессы, улучшают работу головного мозга, а главное, успокаивают, поэтому пиво у кого-то улучшает когнитивную деятельность, кого-то расслабляет, работая как антидепрессант», — пояснила она.

Кроме того, пиво натурального брожения, хоть и дрожжевого, по словам диетолога, способно оказывать некую поддержку нашей пищеварительной системе, а именно желудочно-кишечному тракту.

«Еще там есть фитоэстрогены. Для женщин, у которых уже уменьшается количество этих гормонов в связи с менопаузой, например, или предменопаузой, это тоже может быть хорошо», — поделилась Соломатина.

Вред

Если увлекаться, пить пиво часто и достаточно много, все его полезные качества будут нивелированы потенциальным вредом, предупредила врач.

Отрицательно, конечно, то, что пиво имеет высокий гликемический индекс при малой калорийности — это способность продукта повышать уровень глюкозы в крови. И от тех, у кого есть инсулинорезистентность, пиво требует выделения большого количества инсулина, а дальше идет переработка всей этой глюкозы в жир, поэтому от пива можно поправиться, особенно тем, у кого есть непереносимость глюкозы, при чем, как правило, образуется именно внутренний жир Елена Соломатина врач-диетолог

За счет содержания фитоэстрогенов пиво не очень хорошо влияет на мужской организм, так как они им совершенно не нужны — с возрастом и так снижается количество тестостерона и нарушается баланс между мужскими и женскими половыми гормонами, обратила внимание Соломатина.

«Оказывает пагубное влияние и сам алкоголь. Не все мужчины его переносят, это зависит от того, как печень вырабатывает алкогольдегидрогеназу, то есть фермент, который этот алкоголь нейтрализует. Можно нейтрализовать только определенное количество — у каждого по-разному, это генетика. Для женщин это еще меньше, они, вообще, плохо переносят алкоголь и быстрее становятся пивными алкоголиками, впадая в зависимость», — отметила врач. Кроме того, согласно исследованиям, даже малые дозы алкоголя влияют на развитие онкологических заболеваний, предупредила она.

Также, по словам диетолога, пиво обладает мочегонным эффектом. При его употреблении из организма вымывается жидкость, и еще больше хочется пить, что чревато неприятными последствиями, сказала Соломатина. «Недостаток влаги, которая вымывается, может привести к развитию разных патологий: сгущению крови и так далее, а дальше по цепочке к ухудшению состояния со стороны сердечной деятельности и головного мозга, нервной системы, нарушению обменных процессов», — перечислила диетолог.

Ранее любителей пива предупредил о возможных проблемах со здоровьем врач-диетолог Сергей Обложко. По его словам, злоупотребление этим напитком может привести к снижению либидо и проблемам с сердцем.