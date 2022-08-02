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Любителей пива предупредили о возможных проблемах со здоровьем

Диетолог Обложко предупредил любителей выпить пиво о снижении либидо и проблемах с сердцем

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Сергей Обложко предупредил о негативных последствиях со здоровьем при злоупотреблении пивом. Его слова приводят «Известия».

Специалист опроверг распространенное убеждение, что в малых дозировках пить пиво может быть даже полезно, объяснив, что напиток состоит из большого количества жидкости и лишних калорий, что может вызвать как отеки, так и проблемы с сердцем. Он также рассказал о возможном наборе веса при частом употреблении пива.

Диетолог выделил нередкие случаи появления пивного живота на фоне развивающегося висцерального ожирения, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету второго типа. В качестве еще нескольких возможных последствий, Обложко упомянул риск снижения либидо из-за высокого содержания фитоэстрогенов в напитке, а также увеличения молочных желез.

В конце июля врач-терапевт Виктор Лишин неожиданно порадовал всех любителей пива, рассказав о пользе напитка для организма. Он поведал, что напиток способствует ускоренному выведению мелких камней и песка из почек.

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Варвара Кузьмина
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