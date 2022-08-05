В Британии оценили последствия отставки Папы Римского

The Guardian: Ватикан обеспокоен перспективой смены Папы Римского

После паломнической поездки в Канаду Папа Римский Франциск заявил, что вскоре ему придется уйти в отставку. Уход Франциска повлечет за собой изменения в институте папства. Такую оценку дало британское издание The Guardian.

По словам понтифика, в его 85 лет паломничество было «небольшим испытанием», и он должен «думать о возможности отойти в сторону». В будущем Франциск планирует сократить зарубежные поездки по советам врачей.

Предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, приняв статус почетного папы, также предпочел уйти в отставку.

Идея двух пап — одного действующего и одного почетного — изначально беспокоила католическую церковь. Такая ситуация, по словам папского биографа Остина Айвери, может сбивать с толку и давать повод к оппозиции и манипулированию. После ухода Франциска в Ватикане может быть сразу три папы, что приведет к серьезным изменениям в институте папства.

Ранее Папа Римский Франциск заявлял о намерении посетить Россию после визита в Канаду, отметив, что встреча с президентом Владимиром Путиным «будет способствовать делу мира». В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто.