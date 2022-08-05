В Донецке сообщили о пожаре в здании вокзала из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в здании вокзала, начавшемся из-за обстрела ВСУ

В здании железнодорожного вокзала станции Донецк начался пожар из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

На видео, опубликованном главой города, видны языки пламени в районе крыши здания вокзала.

4 августа в Донецке сообщили об обстреле центра города со стороны украинских военных. Атака произошла во время прощания с погибшим полковником армии Донецкой народной республики Ольгой Качурой. Повреждения получили здание театра, несколько жилых домов, а также гостиница «Донбасс Палас».

Позже стало известно, что обстрелу подверглась одна из больниц Донецка. В результате обстрела есть пострадавшие, среди них как минимум один ребенок.