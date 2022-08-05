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Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины

The Washington Post заявила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэрами городов страны есть раскол на фоне многомиллиардной помощи западных стран. Об этом стало известно газете The Washington Post.

Как отметил автор материала, мэры крупных городов, в том числе Днепра, обеспокоены тем, что администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти. Они считают, что таким образом Киев пытается сохранить контроль над финансовой помощью Запада и ослабить политических оппонентов.

Помимо этого, недовольство мэров вызвало создание военных администраций, чьи полномочия превосходят гражданские органы власти и которые получают финансирование непосредственно из Киева.

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О недовольстве политикой Зеленского заявил мэр города Днепр Борис Филатов. Он возмутился, что президент лишил гражданства главу территориальными силами обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. О том, что у Корбана изъяли паспорт Украины и не пустили на территорию страны, стало известно 22 июля.

Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть начала, скажем так, создание самодержавия

Борис Филатов Мэр Днепра

Раскол есть и среди сотрудников СБУ

Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что раскол произошел и в Службе безопасности Украине (СБУ). По информации, полученной от украинских офицеров, спор возник между сбежавшими от российской армии сотрудниками и теми, кто ратует за «чистоту рядов». Так, сбежавших с подконтрольных России территорий обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на российскую сторону. А старшее поколение сотрудников СБУ обвиняют в небрежном отношении к государственной тайне и халатности.

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В марте Владимир Зеленский пригрозил расправой политикам, которые «ищут ниточки в России» и «работают на раскол». По словам главы государства, ему уже неоднократно докладывали о том, что ряд украинских политиков пытается наладить взаимодействие с Москвой. «Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», — заявил он.

Зеленский обвинил ЕС в задержке финансовой помощи

В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз в искусственно задерживает макрофинансовую помощь Киеву в размере 8 миллиардов евро. Он отметил, что «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым европейским коллегам, что «нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат.

И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В июле кабинет министров Украины одобрил привлечение рекордной финансовой помощи от Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 4,5 миллиарда долларов. Грант будет направлен на финансирование проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Тогда же Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро.

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Марина Совина
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