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Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам

Президент Украины Зеленский пообещал принять меры против политиков, «работающих на раскол»

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил расправой политикам, которые «ищут ниточки в России» и «работают на раскол». Его слова в среду, 9 марта, приводит ТАСС.

По словам главы государства, ему уже неоднократно докладывали о том, что ряд украинских политиков пытается наладить взаимодействие с Москвой. При этом Зеленский подчеркнул, что в отношении таких политических деятелей будут приняты жесткие меры.

«Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», — заявил он в ходе обращения к украинцам.

Ранее 9 марта сообщалось, что Зеленский в своем видеообращении призвал к новому раунду переговоров с Россией для урегулирования ситуации. По его словам, «войну надо заканчивать».

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Варвара Кошечкина
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