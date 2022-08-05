«Ъ»: Минсельхоз допустил отказ России от импорта семян из США и ЕС в качестве контрсанкций

В России захотели отказаться от импорта семян из стран Евросоюза (ЕС) и США в качестве контрсанкций. Об этом пишет издание Коммерсантъ.

Региональные органы агропромышленного комплекса (АПК) были предупреждены о необходимости готовиться к вероятному запрету на ввоз семян из недружественных стран и увеличивать закупки отечественного посадочного материала.

Как утверждает издание, ранее Минсельхоз допускал лишь риск ухода иностранных компаний с российского рынка. На сегодняшний день агробизнес во многом зависит от импортных поставок, например, доля зарубежных семян сахарной свеклы составляет до 97 процентов от общего количества, а подсолнечника — до 77 процентов. Недавно один из крупных поставщиков средств защиты растений и семян, американская Corteva Agriscience, заявила о своем уходе из России в связи с событиями на Украине.

Заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут обозначила семена как «базовую позицию» в АПК при возможном введении Россией ответных санкций, а также добавила, что зарубежные компании «сидят на нашем рынке». По ее словам, Россельхознадзор начал вводить контрсанкции заблаговременно и с 6 июля ограничил ввоз французских семян компаний Lidea France и Limagrain Europe, обвинив поставщиков в несоблюдении безопасности.

Однако не все одобрили идею ограничить импорт иностранных семян, посчитав, что было бы логичнее облегчить доступ мировых технологий в АПК на внутренний рынок с учетом высокой зависимости российского агробизнеса от зарубежных поставок. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что сторона, против которой вводят санкции, должна испытывать более серьезные трудности, чем та, которая их вводит.

Ранее производители отечественных семян попросили о субсидиях в размере 70 процентов от стоимости выпускаемого в стране посадочного материала. Такая мера поддержки должна помочь в развитии производства российских семян и снижении зависимости от импорта.