Бывшего украинского телеведущего заподозрили в госизмене

На Украине экс-телеведущего «Интера» Кота заподозрили в госизмене из-за постов в Telegram

На Украине бывшего телеведущего телеканала «Интер» Юрия Кота заподозрили в государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Коту сообщили о подозрении в государственной измене в связи с постами в его Telegram-канале. Утверждается, что с апреля по май экс-телеведущий «Интера» размещал там «искаженную информацию об исторических и политических фактах» и ​​занимался распространением «прокремлевских нарративов, дискредитируя украинцев».

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Владимиру Сивковичу. По данным ГБР, для прикрытия он создал в Москве «политический офис», сотрудники которого якобы специализировались на общественно-политической работе, занимаясь на самом деле «разведывательно-подрывной деятельностью против Украины».