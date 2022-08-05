ФСБ задержала бывшего главу алтайского Минздрава за взятки

Сотрудники ФСБ на Алтае задержали экс-главу регионального Минздрава Решетова за взятку

На Алтае сотрудники ФСБ задержали бывшего регионального главу Министерства здравоохранения Павла Решетова за взяточничество. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным канала, мужчина за деньги согласился помочь одной из компаний заключить прямые контракты на поставку медицинского оборудования для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Известно, что с 2018 по 2019 год Решетов был министром здравоохранения Республики Алтай, а в 2019 году он занял должность директора реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и трудился там до 2022 года. В 2022 году фигурант начал работать главврачом Кош-Агачской районной больницы.