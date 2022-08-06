Стало известно о смерти замглавы администрации Новой Каховки

В Херсоне сообщили о смерти замглавы администрации Новой Каховки Гура после покушения

Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гур, на которого было совершено покушение, скончался по дороге в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страны.ua».

По данным издания, сведения о смерти Гуры появились в Херсоне.

6 августа стало известно о нападении на замглавы администрации Новой Каховки. Чиновника расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.

Тогда сообщалось о тяжелом состоянии Гура. Его планировали доставить в Крым для дальнейшего лечения.

В июле украинские войска обстреляли Новую Каховку. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной гидроэлектростанции.