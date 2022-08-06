Стало известно о покушении на замглавы администрации Новой Каховки

В Новой Каховке совершено покушение на замглавы местной администрации Гура

В Новой Каховке Херсонской области совершено покушение на замглавы местной администрации по ЖКХ Виталия Гура. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации района.

Как стало известно, нападение произошло у дома, где проживал Гур. Чиновника расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.

В настоящее время замглавы администрации находится в тяжелом состоянии. По словам собеседника агентства, сейчас рассматривается вопрос о его перевозке в Крым для дальнейшего лечения.