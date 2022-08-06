Раскрыт предполагаемый диагноз госпитализированного главы Херсонской области

Mash: главу Херсонской области госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который ранее был госпитализирован в Крыму, а затем доставлен в Москву, предположительно был отравлен неизвестным веществом. Предварительный диагноз чиновника раскрыл Telegram-канал Mash.

В качестве еще одной причины недомогания Сальдо рассматривается энцефалопатия неясного генеза.

По данным канала, в настоящее время чиновник находится в московском НИИ имени Склифосовского, куда он был доставлен около 2:20 ночи по местному времени. Пока он подключен в аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и в его палату никого не пускают.

При этом, по словам медиков, состояние Сальдо улучшается, и он периодически приходит в себя.

О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.