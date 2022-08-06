В США скончался обвиненный в рекордной неуплате налогов миллиардер

В США скончался Роберт Бакман, обвиненный в неуплате налогов в два миллиарда долларов

В США в возрасте 81 года скончался Роберт Брокман, миллиардер — участник крупнейшего дела об уклонении от налогов. Об этом сообщает Forbes.

Как отмечает издание, в последнее время он страдал деменцией и находился в домашнем хосписе.

В 2020 году предпринимателя обвинили в рекордной неуплате налогов в два миллиарда долларов. По версии следствия, Брокман инвестировал в компанию Vista Equity Partners бизнесмена Роберта Смита, считающегося самым богатым чернокожим миллиардером в стране, а потом использовал сеть офшорных компаний, чтобы скрыть от налоговой доходы, полученные от вложений в Vista Equity Partners.

Окружной судья не принял во внимание, что у Брокмана, которому в тот момент было 80 лет, диагностировали слабоумие, и постановил, что бизнесмен может участвовать в судебном процессе. Отмечается, что сам миллиардер вину так и не признал.

Предприниматель сделал состояние в 1970-е, разработав программное обеспечение для автодилеров, которое в корне изменило индустрию. Как пишет издание, состояние Брокмана оценивается в 4,7 миллиарда долларов.