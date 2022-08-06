СК начал расследование после покушения на замглавы Новой Каховки

СК России начал расследование после покушения на замглавы администрации Новой Каховки Гура

Следственный комитет России начал расследование по факту покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гура. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, начнется расследование по фактам последних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Херсоне сообщили о смерти замглавы администрации Новой Каховки после покушения. Утверждалось, что чиновник скончался по дороге в Крым.

Нападение на Гура было совершено в субботу, 6 августа. Мужчину расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.