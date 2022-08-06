СК начал расследование после покушения на замглавы Новой Каховки
Следственный комитет России начал расследование по факту покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гура. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, начнется расследование по фактам последних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Херсоне сообщили о смерти замглавы администрации Новой Каховки после покушения. Утверждалось, что чиновник скончался по дороге в Крым.
Нападение на Гура было совершено в субботу, 6 августа. Мужчину расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.