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СК начал расследование после покушения на замглавы Новой Каховки

СК России начал расследование после покушения на замглавы администрации Новой Каховки Гура

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России начал расследование по факту покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гура. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, начнется расследование по фактам последних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Херсоне сообщили о смерти замглавы администрации Новой Каховки после покушения. Утверждалось, что чиновник скончался по дороге в Крым.

Нападение на Гура было совершено в субботу, 6 августа. Мужчину расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.

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Анна Щербакова
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