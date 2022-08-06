Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили пользу Финляндии и Швеции как членов НАТО в конфронтации с Россией

Popular Mechanics: Финляндия и Швеция принесут пользу НАТО в конфронтации с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Финляндия и Швеция принесут пользу НАТО, поскольку обладают развитыми вооруженными силами, которые позволят защитить страны вроде Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание утверждает, что включение Стокгольма в альянс позволит взять Балтийское море практически под полный контроль НАТО, тогда как Хельсински располагают развитой артиллерией. Журнал также пишет, что «в случае конфронтации с Россией у НАТО теперь будет доступ к еще десяткам военно-воздушных и военно-морских баз в Скандинавии и Балтийском море».

«В Финляндии 19 250 военнослужащих и 238 тысяч человек в резерве, все они обучены на высоком уровне и способны мобилизоваться в течение нескольких часов. Финляндия имеет 312 танков и БМП, 107 боевых самолетов и 672 артиллерийских орудия, в том числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022

Согласно изданию, в вооруженных силах Швеции насчитывается 14 600 военнослужащих и 10 тысяч резервистов. «Шведские вооруженные силы, несмотря на свою небольшую численность, хорошо вооружены: 531 основной боевой танк и БМП, 96 истребителей и пять подводных лодок», — говорится в материале.

В августе американская газета The Washington Post заметила, что созданный Россией для Ирана на платформе «Канопус-В» спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Лидеры ЕС оказались сбиты с толку из-за «троянского коня» Путина
Россия заподозрила США в размещении оружия в космосе из-за украинского конфликта
Украина начнет приватизацию с хлебокомбинатов и спиртзаводов
Трамп назвал американцев «выпрашивающей нацией» из-за политики Байдена
Европейская аэрокосмическая компания приостановила работу в России
Раскрыт предполагаемый диагноз госпитализированного главы Херсонской области
Демонтаж советских памятников в Эстонии пройдет в обстановке секретности
В США оценили пользу Финляндии и Швеции как членов НАТО в конфронтации с Россией
В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана
Названы способы облегчить состояние кошки в жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.