Володин предложил установить дни покаяния США перед человечеством

Володин предложил сделать 6 и 9 августа днями покаяния США перед человечеством

Даты 6 и 9 августа должны быть установлены как дни покаяния США перед человечеством за использование ядерного оружия против мирного населения. С таким предложением председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил в своем Telegram-канале в субботу, 6 августа.

Политик напомнил, что США стали единственным государством в мире, которое применило ядерное оружие, сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. «Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир», — отметил Володин.

Он добавил, что вся политика Вашингтона основывается на колониальных принципах и США неоднократно принимали участие в боевых действиях на территориях других стран, в том числе Вьетнама, Кореи, Югославии. Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии и Украины.

6 августа 1945 года американские военные сбросили атомную бомбу «Малыш» на Хиросиму, а 9 августа — бомбу «Толстяк» на Нагасаки. В результате десятки тысяч людей погибли непосредственно при взрыве и после него от последствий облучения.