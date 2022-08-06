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Прилепин дал совет Урганту

Писатель Прилепин посоветовал телеведущему Урганту посетить Донбасс
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский писатель Захар Прилепин дал совет телеведущему Ивану Урганту, который высмеял депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», предложивших уволить его с Первого канала, если шоумен публично не поддержит российскую армию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Прилепина, Урганту было бы полезно посетить Донбасс и пообщаться там с местными жителями, подвергавшимися агрессии со стороны украинских военных. «Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе еще одну книжку подарю. А ты подаришь улыбку и несколько своих фирменных каламбуров людям, которые их, быть может, оценят», — посоветовал писатель.

Прилепин добавил, что у жителей Донбасса прекрасно развито чувство юмора — именно оно помогает им выживать в столь непростое время. Поэтому, заключил он, если Урганту «вдруг стало не смешно», то они его «развеселят и поддержат морально».

В среду, 3 августа, в Госдуме прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры», во время которого депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убедить Ивана Урганта публично поддержать российскую армию. Если телеведущий откажется это сделать, то он должен быть уволен, считают в «Справедливой России».

В ответ на это Иван Ургант ответил депутатам фразой «хочу посодействовать работе». Он, в частности, в шутку предложил привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников. Также он предложил переименовать их группу в «Группу обнаружения врагов нашего общества» и использовать в качества ее гимна песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

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Марина Совина
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