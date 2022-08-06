Удар Израиля по сектору Газа попал на видео

Бомбардировка сектора Газа Армией Израиля попала на видео

Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Бомбардировка попала на видео, передает Telegram-канал Shot.

На кадрах видна улица с многоэтажными домами, рядом припаркованы машины, по тротуару идут люди. В какой-то момент раздается громкий хлопок, улицу затягивает дымом, а прохожие начинают бежать в разные стороны.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад». Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. По словам премьер-министра страны Яира Лапида, цель этой операции — устранение конкретной угрозы гражданам еврейского государства.