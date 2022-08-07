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Королева Великобритании прервет отпуск ради нового премьера

Daily Mail: Елизавета II прервет отпуск в Шотландии ради встречи с новым премьером

Фото: Jane Barlow / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II прервет свой отпуск в Шотландии, чтобы встретиться с новым премьер-министром страны и обговорить с ним формирование нового правительства. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Борис Джонсон объявил, что уйдет в отставку 6 сентября, когда официально подаст прошение королеве. Согласно правилам официальной церемонии, затем королева «пригласит» победившего кандидата от консерваторов стать премьер-министром и объявит его имя.

Елизавета II обычно не возвращается из Балморала до начала октября. При этом в этот раз, как отмечает газета, она сказала своим помощникам, что сделает исключение и отправится в Лондон.

Назначение премьер-министра является одной из немногих личных прерогатив королевы и, как говорят источники, обязанностью, которую она намерена выполнить лично. Обычно подобные мероприятия проходят в Букингемском дворце, но сейчас там идет ремонт. Церемонию могут перенести в Виндзорский замок. Ожидается, что Елизавета II недолго пробудет в Лондоне и вскоре вернется в Шотландию.

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В финал борьбы за пост премьера Британии вышли два кандидата — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава министерства иностранных дел страны Лиз Трасс.

Трасс обещает британцам порвать с европейским прошлым и отменить все оставшиеся законы ЕС. Она также понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом и пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера.

Сунак пригрозил усилить санкции против России при избрании и работать над введением «умных санкций» против Москвы. Также он пообещал бороться с влиянием Китая и допустил выход Великобритании из ЕСПЧ.

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Платон Щукин
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