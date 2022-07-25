Кандидат в премьеры Британии пообещал бороться с влиянием Китая

Кандидат в премьеры Британии Риши Сунак пообещал противодействовать росту влияния Китая

Кандидат на должность премьер-министра Британии и бывший глава Минфина Риши Сунак пообещал, что в случае избрания будет противодействовать росту влияния Китая в Соединенном Королевстве. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Довольно. Слишком долго политики в Британии и на Западе благоприятствовали Китаю и не замечали его происков и его амбиций. Я положу этому конец в тот же день, когда стану премьер-министром», — заявил политик, пообещав бороться с ростом влияния Пекина.

Сунак подчеркнул, что власти КНР с помощью лояльных китайских граждан крадут британские технологии и внедряются в местные университеты, а также «информационно поддерживают российское вторжение на Украину, покупая у Москвы нефть». Кандидат пообещал закрыть все институты Конфуция и повысить меры кибербезопасности против китайских хакеров.

Ранее в Комитете иностранных дел парламента Великобритании заявили, что Россия и Китай используют технологические разработки, чтобы навязывать свои правила игры в геополитике. Лиам Бирн, член комитета от лейбористов, утверждает, что Великобритания должна сделать все возможное, чтобы не стать слабым звеном в сфере обороны западных стран. «Китай строит цифровой Шелковый путь по всему миру», — выразил опасения он.