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Еще двум судам с продовольствием разрешили выход из портов Украины

СЦК разрешил выход 8 августа двух судов с продовольствием из портов Черноморск и Южный

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в понедельник, 8 августа, двух судов с продовольствием из украинских портов Черноморск и Южный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

Уточняется, что речь идет о кораблях МВ SACURA из Южного в направлении итальянской Равенны и MV ARIZONA из Черноморска в направлении турецкого Искандеруна. Сухогрузы будут перевозить 11 тысяч тонн сои и 48 459 тонн кукурузы. Общий вес продовольствия составит 59 459 тонн.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Марина Совина
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