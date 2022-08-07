Чад закрыл границу с Суданом после массового убийства

«Аль-Хадас»: власти Чада закрыли границу с Суданом после убийства 18 человек

Власти Чада приняли решение о закрытии границы с Суданом после обострения отношений между странами в связи с массовым убийством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арабский телеканал «Аль-Хадас».

По данным канала, чадские власти закрывают границу на неопределенный срок. Также стало известно, что Судан направляет дополнительные подразделения армии к границе с Чадом в районе суданского штата Западный Дарфур.

Отмечается, что протяженность границы между двумя странами составляет 1,4 тысячи километров, она проходит по восточной части пустыни Сахара.

6 августа МИД Судана вызвал посла Чада. Ведомство утверждает, что 18 пастухов из Западного Дарфура были убиты чадской стороной. По версии властей Судана, пастухи искали в приграничной с Чадом зоне своих верблюдов, которые были украдены неизвестными из соседней страны. На обратном пути суданцы попали на территории своей страны в засаду и были убиты. События вызвали негативную реакцию властей штата Западный Дарфур, которые потребовали от правительства Судана навести порядок на границе с Чадом.