Названы лучшие места для жизни

EIU: Вена оказалась лучшим местом для жизни

Австрийская Вена оказалась лучшим местом для жизни в мире, а столица Сирии Дамаск — худшим. К такому выводу пришли в компании Economist Intelligence Unit (EIU), результаты исследования передает CNBC.

Эксперты назвали десять наиболее и наименее подходящих для комфортного проживания городов на 2022 год. В исследовании 172 города оценили по пяти категориям: стабильность, система здравоохранения, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Стабильность в Вене оценивается в 95 баллов из ста возможных, здравоохранение — в 83,3 балла, культура и окружающая среда — в 98,6 балла, а образование и инфраструктура — в сто баллов. За столицей Австрии в списке лучших мест для жизни следует Копенгаген в Дании, за ним — Цюрих в Швейцарии. Пятерку лидеров закрывают канадские Калгари и Ванкувер. В перечень также попали Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам, Осака и Мельбурн.

В Дамаске стабильность оценивается в 20 баллов, здравоохранение — в 29,2 балла, культура и окружающая среда — в 40,5 балла, а образование и инфраструктура — в 33,3 и 32,1 балла, соотвественно. Второе место в перечне худших мест занимает Лагос в Нигерии, третье — Триполи в Ливии. Плохо подходящими для жизни также признали Алжир, Карачи, Порт-Морсби, Дакку, Хараре, Дуалу и Тегеран.

В 2020 году россиянам назвали худшие города для жизни за границей. Ими стали стали Сальмия в Кувейте, Рим, Сеул в Корее, Милан и Найроби в Кении.