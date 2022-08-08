57-летняя актриса снялась в бикини и восхитила поклонников

Британская модель Элизабет Херли снялась в бирюзовом купальнике и восхитила фанатов

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. Соответствующее фото и комментарии поклонников появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица снялась в бикини бирюзового цвета, лиф и завязки которого выполнены в виде золотых цепей. Знаменитость запечатлели в зеркале ванной комнаты с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. При этом она отказалась от каких-либо украшений.

«Погода для купальника в Великобритании, кто бы мог подумать?» — подписала звезда пост, который набрал более 70 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид Херли, о чем принялись писать ей в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «У тебя такое великолепное тело», «Какая же ты красотка», «Прекраская», «Расскажи всем нам, как тебе удается так молодо выглядеть?», «Самая сексуальная знаменитость», — высказывались они.

В мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. На опубликованном кадре модель позировала перед камерой в белых трусах-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Известно, что фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.