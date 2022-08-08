Объем «главной кубышки» России вырос на 1,4 триллиона рублей за месяц

Минфин: объем ФНБ вырос на 1,4 триллиона рублей в июне

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за месяц вырос на 1,4 триллиона рублей (с 10,7 триллиона в июне до 12,15 триллиона рублей в июле), говорится на сайте Минфина.

Объем «главной кубышки» России на 1 августа составил 9,1 процента ВВП, прогнозируемого на 2022 год. В долларовом эквиваленте объем ФНБ упал на 12,36 миллиарда — до 198,26 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов ФНБ — 8,6 триллиона рублей.

В Минфине также рассказали, что в долговые обязательства иностранных государств вложено три миллиарда долларов. На счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 50 миллиардов евро, 5,4 миллиарда фунтов стерлингов, 782,31 миллиарда иен, 309,72 миллиарда юаней, а также 554,91 тонн золота в обезличенной форме и 256,6 миллиона рублей. В акции Сбербанка вложено 1,48 триллиона рублей, в акции «Аэрофлота» — 65,54 миллиарда рублей.

В июле Счетная палата предложила правительству изменить валютную структуру ФНБ, исключив из него долю средств, размещенных в валютах стран, применивших санкции против России.