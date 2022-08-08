Осужденный за растрату миллиардов российский банкир получил травмы в СИЗО

Осужденный за растрату экс-топ-менеджер Инвестбанка получил тяжелые травмы в СИЗО Москвы

В московском СИЗО-2 «Бутырка» получил тяжелые травмы бывший топ-менеджер Инвестбанка Владимир Гезин, отбывающий срок за растрату 12,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, утром 6 августа российский экс-банкир, задействованный в хозяйственных работах, упал со строительных лесов. В результате падения он получил тупую травму живота и перелом свода основания черепа. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение.

11 июня 2021 года Таганский районный суд Москвы приговорил Гезина к 3,5 года лишения свободы за растрату миллиардов, принадлежащих банку. С него было взыскано по иску потерпевшей стороны 8,3 миллиарда рублей.

По данным следствия, он совершил преступление на посту заместителя председателя правления кредитной организации с марта 2012-го по декабрь 2013 года с использованием преступной схемы, предусматривающей выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям и гражданам. Гезин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он остался отбывать наказание в московском СИЗО.

Центробанк России отозвал лицензию у Инвестбанка в декабре 2013 года. Гезин входил в состав его правления с 2010-го по 2012 год.