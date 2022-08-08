Европу обвинили в провоцировании глобального экологического кризиса

Экономист Гривач: отказ Европы от газа из России создает глобальный экологический кризис

Европа провоцирует не только энергетический кризис, отказываясь от природного газа, но и глобальный экологический, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Своим мнением эксперт поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

Европа ищет по всему миру замену российскому сжиженному природному газу (СПГ) и в результате забирает голубое топливо у стран третьего мира, сообщает газета Handelsblatt.

По данным издания, европейцы создают конкуренцию на рынках СПГ и провоцируют проблемы с газом в странах третьего мира. Отмечается, что энергетические компании в развивающихся странах больше не в состоянии закупать газ по мировым ценам.

Проблема цены на газ

«Газ по 2000 на споте, при чем не только в Европе, но и в Азии тоже. Он недоступен для наиболее бедных потребителей. Даже по более низким ценам, которые были в предыдущие месяцы, он недоступен. А процесс его удорожания длится уже многие месяцы», — отметил Гривач.

Он подчеркнул, что энергокризис — это только часть проблемы. «Эти цены разрушают газовый рынок и в самой Европе, — подчеркнул эксперт. — Естественно, Европа богаче в целом, и внутри Европы есть более богатые страны, которые могут себе позволить субсидировать покупку газа какое-то время, но и для них эти цены — большая проблема».

Этот кризис затрагивает не только страны третьего мира и беднейшие страны, но и саму Европу Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Переход на уголь

В отсутствии возможности закупать газ страны вынуждены использовать уголь, заметил специалист. «Страны третьего мира вынуждены все больше полагаться на уголь. Более того, тот же уголь вынуждена использовать Европа. ЕС идет вразрез со своими экологическими целями, разрешая жечь уголь и выводить из резерва станции, что были закрыты полностью», — отметил Гривач.

При этом, подчеркнул эксперт по энергетике, это продолжается не один месяц. «Европа наращивает потребление угля и, соответственно, эмиссию парниковых газов, несмотря на все экологические цели», — подчеркнул он.

Несмотря на то, что Европа продолжает давить на другие страны, пользуясь финансовыми и политическими рычагами, заставляет их принимать правила игры по сокращению использования ископаемых, в моменте она своими действиями создает глобальный не только энергетический, но и экологический кризис, провоцируя и даже стимулируя потребление более загрязняющих видов топлива Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Вице-президент нефтегазовой компании Shell Стив Хилл назвал ситуацию с газом в Азии критической. Он заявил, что Европа выкачивает газ из остального мира и создает энергокризис в развивающихся странах. Например, Бангладеш уже обвинил Евросоюз в том, что он деньгами переманивает производителей СПГ на свою сторону и лишает голубого топлива миллионы людей в развивающихся странах.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что уже несколько лет в мире существует система «ценовой арбитраж», согласно которой поставщик СПГ продает газ тем странам, которые предлагают больше денег. По словам аналитика, если раньше цены на голубое топливо были выше в Азии, то сегодня стоимость газа в Европе обогнала цены в Азии.