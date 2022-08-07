Аналитик объяснил борьбу Азии и Евросоюза за российский газ

Аналитик Юшков прокомментировал статью WSJ о грядущей борьбе ЕС и Азии за российский газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Russia Today прокомментировал статью The Wall Street Journal о грядущей, с большой долей вероятности, борьбе между государствами Европейского союза и азиатскими странами за российский сжиженный природный газ (СПГ).

«Да, эта борьба, по сути, и так есть — не только за российский СПГ, но и за мировой. Уже несколько лет существует система под названием "ценовой арбитраж". Поставщик СПГ продает газ туда, где выше цена», — рассказал Юшков. Традиционно, отметил аналитик, азиатский рынок был более «премиальным», цены на газ там были выше. Однако теперь стоимость газа в Европе выросла и обогнала цены в Азии.

«В этом плане европейцы весь 2022 год переплачивают за газ. Там цены — 1500—2000 долларов за 1 тысячу кубических метров. Например, у них есть цель заполнить на 80 процентов газовые хранилища к 1 ноября. В нормальных условиях это стоило бы 5 миллиардов долларов, а сейчас это будет стоить 50 миллиардов долларов», — объяснил Юшков.

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