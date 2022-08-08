В Казани запустили экскурсии на речном трамвайчике

В Казани с 8 августа пять раз в день будут проходить экскурсии на речном трамвайчике

В Казани с понедельника, 8 августа, запустили 40-минутные экскурсии «Вдохновение столицей» на речном трамвайчике. Об этот сообщает «Интерфакс».

«Это долгожданное событие для туристической отрасли города. Жители и гости города получат новый туристический продукт — экскурсии по акватории Казанки на современном комфортабельном теплоходе — речном трамвайчике», — заявила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, вид на известные достопримечательности города, открывающийся с реки, может удивить не только гостей столицы, но и местных жителей. Во время водных прогулок, которые буду проходить пять раз в день, пассажиры трамвайчика смогут послушать историю города и узнать о планах по благоустройству мостов, пересекающих Казанку.

Ранее в августе сообщалось, что в Казани пройдет премьерный показ детского семейного фильма «Приключения маленького Бахи», который снят в дагестанском ауле Чох. Премьера состоится в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.