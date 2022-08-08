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Специалисты из КБР и Москвы создадут материалы для пластической хирургии

Ученые из КБР и Москвы создадут новые материалы для пластической хирургии

Фото: Shutterstock

Специалисты Кабардино-Балкарского государственного университет и акционерного общества «Научно-производственное предприятие "Радий"» разработают новые антисептические препараты и имплантаты, востребованные в пластической хирургии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что стороны заключили соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности по нескольким направлениям.

Ученые планируют вести совместные исследования водородных технологий и экологически чистых агротехнологий, а в сфере медицины планируется разработка новых антисептических препаратов, биосовместимых материалов и имплантатов на их основе для реконструктивной и пластической хирургии.

«Мы намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия», — рассказал ректор кабардинского университета Юрий Альтудов.

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Варвара Кошечкина
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