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Российский режиссер сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем

Российский режиссер Хотиненко сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем
Владимир Хотиненко

Владимир Хотиненко . Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Российский режиссер Владимир Хотиненко в беседе с изданием «Аргументы и факты» сравнил эмигрировавших артистов с русскими писателями.

По его словам, переезд в свое время планировали Михаил Булгаков и Александр Пушкин, а Николай Гоголь некоторые свои произведения написал в Италии.

«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель [Максим] Горький», — добавил он.

Хотиненко также призвал не разбираться в каждом частном случае артиста. По его словам, причины и мотивы отъезда у всех могут быть разными.

Ранее известная актриса Кристина Асмус порассуждала об эмиграции из России. Звезда заявила, что не задумывалась о том, чтобы покинуть страну. «Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — заверила Асмус.

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Марина Совина
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