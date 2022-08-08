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Лондонский музей вернет Нигерии украденные артефакты

Лондонский музей вернет Нигерии украденные больше века назад предметы искусства

Фото: The Horniman Museum

Руководство лондонского музея Хорнимана заявило о том, что вернет Нигерии украденные артефакты. Об этом сообщает NPR.

72 предмета искусства, в том числе 12 латунных пластин, известных как Бенинские бронзы, будут возвращены государству после похищения британскими солдатами из города Беним в 1897 году во время вторжения.

Сообщается, что африканские страны на протяжении многих лет боролись за возвращение предметов искусства, которые были изъяты колонизаторами. В начале этого года национальная комиссия по музеям и памятникам Нигерии обратилась к руководству Хорнимана в Лондоне с просьбой о возвращении украденных артефактов.

«Доказательства того, что эти объекты были приобретены с применением силы, совершенно очевидны, и внешние консультации подтвердили наше мнение о том, что возврат их собственности в Нигерию является моральным и уместным», — сообщила председатель совета директоров культурного учреждения Ева Саломон.

Ранее стало известно, что украденная картина XIX века с изображением короля Индии Серфоджи и его сына Шиваджи II была обнаружена в художественной галерее США.

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Анастасия Астахова
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