Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Предложен способ добычи железа на Марсе

В Технологическом университете Суинберна предложили добывать железо на Марсе

Фото: NASA / globallookpress.com

Ученые Технологического университета Суинберна предложили способ добычи железа на Марсе, в котором используется солнечный свет, реголит и атмосферный углекислый газ. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Исследователи проанализировали возможные способы извлечения марсианских металлов. Они выяснили, что из-за обилия углекислого газа в атмосфере наилучшим вариантом будет карботермическое восстановление реголита — инопланетного рыхлого грунта, который в значительной степени подвергся процессам выветривания.

Углерод, необходимый для этого процесса как восстановитель, может быть получен в результате охлаждения монооксида углерода, полученного в результате электролиза CO2 из марсианской атмосферы. Этот же метод, называемый MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), будет применяться для одновременного получения кислорода для дыхания.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Термодинамические модели предсказывают, что при реагировании углерода с реголитом при 1120 градусов Цельсия и семи миллибар эффективность конверсии железа в жидкий сплав будет достигать 99,9 процента. Примеси в жидком сплаве будут в основном образованы кремнием, углеродом, хромом и фосфором. При этом горячий газ, обогащенный CO, может быть использован на ранних этапах цикла производства для предварительного нагрева реголита. CO также можно конденсировать для получения углерода, который подходит для повторного использования для карботермического восстановления.

Минимальная потребность в энергии для карботермического реактора была рассчитана как 3,37 мегаватта в час на тонну жидкого сплава железа. При этом общая потребность в энергии, которая тратится на MOXIE и другие процессы, составила 15,51 мегаватта в час на тонну сплава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Генпрокурор России заявил об убийствах малолетних детей боевиками «Азова»
Предложен способ добычи железа на Марсе
Посольство России отреагировало на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Блогерша перечислила лучшие вещи для обладательниц большой груди
Россиянам рассказали о наиболее привлекательной альтернативе доллара
Россиян предупредили об аномальной жаре
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
В Германии ЕС обвинили в отбирании газа у развивающихся стран
Россиянки назвали самые привлекательные качества в мужчине
Российская ПВО отразила удар ВСУ по Мелитополю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.