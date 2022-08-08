Делавшего кукол из детских трупов россиянина оставили в психбольнице

В Нижнем Новгороде суд оставил в психбольнице изготовителя мумий из умерших девочек

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода оставил в психиатрической клинике Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, мужчина будет находиться на принудительном лечении еще полгода.

4 августа суд признал россиянина недееспособным. Требование исходило от главного врача ГБУЗ Нижегородской области «Психиатрическая больница» №2 Нижнего Новгорода. Суд это требование удовлетворил.

Москвина задержали по подозрению в повреждении надгробий, надругательстве над телами умерших и местами их захоронений в 2011 году. При обыске в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Москвин объяснил свои действия тем, что мумии заменяли ему дочь, которую он всегда хотел иметь. Отмечается, что мужчина наряжал их в красивые платья, разговаривал с ними и устраивал для них праздники.