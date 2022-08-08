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Медведев сравнил расширение НАТО рядом с Россией с раковой опухолью

Медведев заявил, что НАТО расширяется у границ с Россией подобно раковой опухоли

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что расширение НАТО у границ России сравнимо с раковой опухолью. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Политик счел мировой проблемой расширение НАТО на восток, подчеркнув, что от стремления альянса «тошнит всех разумных людей». Медведев вспомнил, что расширение НАТО осуждает известный рок-музыкант Роджер Уотерс из Pink Floyd.

«Однако в руководстве альянса сидят хоть и замшелые доктринеры, но не конченые идиоты. Они понимают, что тащить на своем теле такие запущенные страны, причем находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия, себе дороже», — считает зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Москва симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в случае их вступления в альянс. В Совбезе также сочли, что альянс наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз России.

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Анастасия Шейкина
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