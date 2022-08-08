Прокуратуре США разрешили конфисковать самолет российского депутата Скоча за $90 млн

Прокуратуре США разрешено конфисковать самолет стоимостью свыше 90 миллионов долларов, принадлежащий российскому депутату Андрею Скочу. Об этом сообщает министерство юстиций США.

«США было разрешено изъять Airbus A319-100, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу и контролируемый им, в соответствии с ордером на конфискацию, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка», — сообщает ведомство.

По данным министерства, суд постановил, что самолет подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с незаконным обогащением.

2 июня министерство финансов США внесло в санкционные списки вертолет AS365 Dauphin, самолет A319, а также принадлежащий Skyline Aviation SRL бизнес-джет BD700-1A10 Global 6000. По словам американского минфина, владельцем имущества якобы был депутат Андрей Скоч.