Прокуратуре США разрешили конфисковать самолет российского депутата
Прокуратуре США разрешено конфисковать самолет стоимостью свыше 90 миллионов долларов, принадлежащий российскому депутату Андрею Скочу. Об этом сообщает министерство юстиций США.
«США было разрешено изъять Airbus A319-100, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Скочу и контролируемый им, в соответствии с ордером на конфискацию, выданным Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка», — сообщает ведомство.
По данным министерства, суд постановил, что самолет подлежит изъятию и конфискации на основании вероятного нарушения федеральных законов о борьбе с незаконным обогащением.
2 июня министерство финансов США внесло в санкционные списки вертолет AS365 Dauphin, самолет A319, а также принадлежащий Skyline Aviation SRL бизнес-джет BD700-1A10 Global 6000. По словам американского минфина, владельцем имущества якобы был депутат Андрей Скоч.