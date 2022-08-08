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В российском городе обнаружили прибитый гвоздями к полу труп мужчины

В Нижнем Тагиле в подвале дома нашли прибитый гвоздями к полу труп мужчины

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

В Нижнем Тагиле обнаружили труп мужчины в подвале. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает E1.RU.

По данным издания, полицейские, следователи и сотрудники похоронной службы российского города прибыли к дому в Ленинский район и нашли там тело, прибитое гвоздями к полу. Отмечается, что смерть мужчины наступила еще в середине июля.

Установить личность погибшего не удалось из-за того, что он более двух недель пролежал в воде. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Павловском Посаде пенсионер нашел горящий труп мужчины.

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Екатерина Власова
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