В российском городе обнаружили прибитый гвоздями к полу труп мужчины

В Нижнем Тагиле в подвале дома нашли прибитый гвоздями к полу труп мужчины

В Нижнем Тагиле обнаружили труп мужчины в подвале. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает E1.RU.

По данным издания, полицейские, следователи и сотрудники похоронной службы российского города прибыли к дому в Ленинский район и нашли там тело, прибитое гвоздями к полу. Отмечается, что смерть мужчины наступила еще в середине июля.

Установить личность погибшего не удалось из-за того, что он более двух недель пролежал в воде. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Павловском Посаде пенсионер нашел горящий труп мужчины.