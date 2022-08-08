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Путин разрешил банкам приостановить операции с бизнесом в иностранной валюте

Путин разрешил российским банкам с замороженной валютой прекратить операции с бизнесом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом говорится в соответствующем указе, передает ТАСС.

Согласно указу, в том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

Еще одним указом президент наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Еще ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.

Ранее стало известно, что международные финансовые организации Citi и JPMorgan решили разорвать корреспондентские отношения с российскими банками. Мера не коснется ряда структур и, возможно, дочерних компаний иностранных банков в России.

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Платон Щукин
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