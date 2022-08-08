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На Украине раскрыли личность третьей несостоявшейся жертвы покушения

«Страна.ua»: третьей мишенью готовивших покушение оказался экс-лидер полка «Азов»

Фото: СБУ

На Украине раскрыли личность третьей несостоявшейся жертвы покушения, которую ранее назвали «известным активистом». Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, наряду с министром обороны и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны представители «диверсионно-разведывательной группы» Главного разведывательного управления (ГРУ) России якобы планировали ликвидировать и экс-лидера полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Сергея Коротких, также известного как Боцман.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) уведомила о предотвращении покушения на главу Минобороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова. В заявлении ведомства утверждается, что покушение якобы готовила «диверсионно-разведывательная группа» ГРУ, в которую вошел житель Луганска, который ранее воевал на стороне Луганской народной республики (ЛНР). Именно ему, уверяют в СБУ, поручили найти непосредственного исполнителя.

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Варвара Кошечкина
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