«Страна.ua»: третьей мишенью готовивших покушение оказался экс-лидер полка «Азов»

На Украине раскрыли личность третьей несостоявшейся жертвы покушения, которую ранее назвали «известным активистом». Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, наряду с министром обороны и руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны представители «диверсионно-разведывательной группы» Главного разведывательного управления (ГРУ) России якобы планировали ликвидировать и экс-лидера полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Сергея Коротких, также известного как Боцман.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) уведомила о предотвращении покушения на главу Минобороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова. В заявлении ведомства утверждается, что покушение якобы готовила «диверсионно-разведывательная группа» ГРУ, в которую вошел житель Луганска, который ранее воевал на стороне Луганской народной республики (ЛНР). Именно ему, уверяют в СБУ, поручили найти непосредственного исполнителя.