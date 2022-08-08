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На Украине сообщили о предотвращении покушения на глав Минобороны и разведки

СБУ: предотвращено покушение на министра обороны и главу разведки Украины

Фото: СБУ

Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении покушения на министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Представители спецслужбы утверждают, что покушение готовила «диверсионно-разведывательная группа» Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Согласно данным СБУ, помимо глав Минобороны и разведки якобы планировалось ликвидировать и некоего «известного украинского активиста».

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Варвара Кошечкина
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