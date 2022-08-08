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Американке собрали тысячи долларов на ремонт протараненного дома

В США женщине собрали 50 тысяч долларов на ремонт разрушенного из-за актрисы Энн Хеч дома

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В США женщине собрали более 50 тысяч долларов на ремонт на краудфандинговой платформе после того, как ее дом был разрушен в результате аварии с участием актрисы Энн Хеч. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка Линн Мишель лишилась своего дома в Лос-Анджелесе в пятницу, 5 июля. В этот день актриса Энн Хеч, известная по ролям в фильме «Шесть дней, семь ночей» и «Донни Браско», на большой скорости — предположительно, 90 миль в час (около 145 километров в час) — протаранила ее дом на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Из-за столкновения здание загорелось, его тушили 59 пожарных более часа. Хозяйка дома и населявшие его животные не получили травм, а актриса с ожогами и тяжелыми травмами попала в больницу, где врачам удалось стабилизировать ее состояние.

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После тушения пожара Мишель предостерегли, что в здание опасно возвращаться до того момента, пока в нем не сделают ремонт. При этом женщина потеряла почти все свое имущество и смогла вынести из дома лишь несколько памятных вещей.

Соседи решили помочь Мишель вернуться к прежней жизни и начали сбор средств на одной из краудфандинговых платформ. В публикации они назвали пострадавшую добрым и щедрым человеком, который потерял все необходимое для ведения бизнеса оборудование и многие другие ценные вещи, а также чудом не получил травм в результате ужасной аварии. За день им удалось собрать более 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). Конечная цель составляет 100 тысяч долларов (примерно шесть миллионов рублей).

Полина Кислицына
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