Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Волонтеры «Том Сойер Фест» начали ремонт дебаркадера в Татарстане

В Свияжске волонтеры «Том Сойер Фест» восстановят старый речной дебаркадер

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Волонтеры российского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» начали ремонт старого речного дебаркадера в Свияжске, республика Татарстан. После обновления объекта здесь планируют открыть несколько музейных экспозиций о жизни на Волге, сообщает «Татар-информ».

Работы по восстановлению дебаркадера, построенного в 1969 году на Костромской судоверфи, будут проводить сотрудники строительных компаний и около 50 волонтеров фонда. «Будем стараться сделать сейчас как можно больше. Но если не успеем, нестрашно — продолжим в следующем году. По весне, при большой воде, нам предстоит еще поставить дебаркадер на новые понтоны, сейчас их нет, он стоит наклонившись на один бок», — рассказала куратор фестиваля Олеся Балтусова.

Отмечается, что дебаркадеры ранее использовались как залы ожидания. Когда-то объект, находящийся в Свияжске, служил тренировочной базой для студентов Казанского речного техникума. Изначально дебаркадер рассчитан на размещение команды из 124 человек, ожидающих свой рейс.

Ранее сообщалось, что в Чистопольском районе Республики Татарстан на территории государственного природного заказника «Чистые луга» появился первый водный экомаршрут. Маршрут проходит по реке Прость. Его протяженность составляет от 5 до 10 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил банкам приостановить операции с бизнесом в иностранной валюте
Группа «Би-2» отреагировала на информацию об эмиграции
Профессиональный парикмахер раскрыла секреты ухода за волосами
Британцы обвинили Зеленского во лжи после обстрелов Запорожской АЭС
Стало известно о тайном списке Брэда Питта
Разработан способный определять различные материалы робот
Заплывшей во французскую реку белухе не удалось вернуться в море
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Водитель маршрутки зажал в дверях россиянку из-за ежедневной неуплаты за проезд
МЧС спустя пять суток удалось полностью потушить пожар на складе Ozon
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.