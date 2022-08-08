Волонтеры «Том Сойер Фест» начали ремонт дебаркадера в Татарстане

В Свияжске волонтеры «Том Сойер Фест» восстановят старый речной дебаркадер

Волонтеры российского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» начали ремонт старого речного дебаркадера в Свияжске, республика Татарстан. После обновления объекта здесь планируют открыть несколько музейных экспозиций о жизни на Волге, сообщает «Татар-информ».

Работы по восстановлению дебаркадера, построенного в 1969 году на Костромской судоверфи, будут проводить сотрудники строительных компаний и около 50 волонтеров фонда. «Будем стараться сделать сейчас как можно больше. Но если не успеем, нестрашно — продолжим в следующем году. По весне, при большой воде, нам предстоит еще поставить дебаркадер на новые понтоны, сейчас их нет, он стоит наклонившись на один бок», — рассказала куратор фестиваля Олеся Балтусова.

Отмечается, что дебаркадеры ранее использовались как залы ожидания. Когда-то объект, находящийся в Свияжске, служил тренировочной базой для студентов Казанского речного техникума. Изначально дебаркадер рассчитан на размещение команды из 124 человек, ожидающих свой рейс.

Ранее сообщалось, что в Чистопольском районе Республики Татарстан на территории государственного природного заказника «Чистые луга» появился первый водный экомаршрут. Маршрут проходит по реке Прость. Его протяженность составляет от 5 до 10 километров.

